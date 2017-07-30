Арнольд Шварценеггер празднует 70-летие.
Как пишет Лайф, свою карьеру Железный Арни, родившийся в австрийской деревеньке, начинал именно как культурист, а уже после начал сниматься в кино.
Обладатель титулов «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная» прославился после фильма «Конан-варвар». Однако самой известной его киноработой стала роль киборга в фильме «Терминатор». Благодаря фильму само слово «терминатор» превратилось в нарицательное, а фраза I’ll be back («Я вернусь») вошла в число самых известных киноцитат.
Будучи убеждённым республиканцем, Железный Арни дважды становился губернатором.
— Костлявый паренёк из Австрии, который сумел вырасти, стать губернатором Калифорнии и который получил возможность говорить от имени президента — это и есть эмигрантская мечта, — говорил он сам о своей карьере.
Также у Шварценеггера пятеро детей, включая внебрачного сына.