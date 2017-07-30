Открывшиеся в Грузии многонациональные учения «Достойный партнер 2017» не направлены против какой-либо страны и ставят целью повышение боеспособности грузинской армии, подразделения которой участвуют в миротворческих операциях, заявил посол США Ян Келли.

«Эти учения не направлены против кого-либо. Цель учений оказание помощи Грузии в повышении боеспособности ее армии, подразделения которой участвуют в международных операциях, в том числе и Афганистане. Так что, эти учения не являются агрессивным сигналом для какой-либо страны», — сказал Я.Келли, участвовавший в воскресенье в церемонии торжественного открытия учений «Достойный партнер 2017» (цитата по «Интерфаксу»).

В учениях «Достойный партнер 2017» участвуют восемь стран, в их числе пять членов НАТО. В учениях примут участие более 2800 военнослужащих, а также бронетехника и боевые вертолеты прибывшие в Грузию из Европы.