Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство SANA.
Отмечается, что под удар попали больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале.
Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство SANA.
Отмечается, что под удар попали больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале.
Дата: 2017/07/30 19:28
Раздел: Мир
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