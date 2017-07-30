В результате авиаудара самолётов международной коалиции во главе с США по поселению Абукемаль в сирийской провинции Дейр эз-Зор погибли шесть человек, 10 получили ранения.

Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство SANA. Отмечается, что под удар попали больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале.