Сегодня в городе Пуэнте-ла-Рейна в Испании в одном из жилых домов прогремел взрыв, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на местные СМИ.
Explosión de gas en #PuentelaReina #DYA pic.twitter.com/IpIInBxPgl
— DYA Navarra (@DYANavarra) 30 июля 2017 г.
Известно, что взрыв произошёл на первом этаже здания в тот момент, когда вокруг было много народу. В результате случившегося один человек погиб и ещё несколько получили ранения.
Un muerto y 8 heridos en la explosión e incendio de una vivienda en la localidad navarra de Puente la Reina https://t.co/Q2XwfbjcvZ pic.twitter.com/iSpGlsCGso
— Telecinco (@telecincoes) 30 июля 2017 г.
Как сообщает местная полиция, взрыв очень сильно повредил здание, из-за чего оно будет расселено.