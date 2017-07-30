Сегодня в городе Пуэнте-ла-Рейна в Испании в одном из жилых домов прогремел взрыв, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что взрыв произошёл на первом этаже здания в тот момент, когда вокруг было много народу. В результате случившегося один человек погиб и ещё несколько получили ранения.

Un muerto y 8 heridos en la explosión e incendio de una vivienda en la localidad navarra de Puente la Reina https://t.co/Q2XwfbjcvZ pic.twitter.com/iSpGlsCGso — Telecinco (@telecincoes) 30 июля 2017 г.