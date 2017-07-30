Сегодня в городе Пуэнте-ла-Рейна в Испании в одном из жилых домов прогремел взрыв, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что взрыв произошёл на первом этаже здания в тот момент, когда вокруг было много народу. В результате случившегося один человек погиб и ещё несколько получили ранения.

Как сообщает местная полиция, взрыв очень сильно повредил здание, из-за чего оно будет расселено.