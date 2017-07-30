Украинец провел 17 лет в рабстве в Азербайджане, сейчас решается вопрос о его возвращении на родину. Об этом случае на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчина с 1991 года ездил в Азербайджан на заработки.

«Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время беднягу неоднократно «перепродавали» для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. Только в апреле 2016 года он был освобожден на животноводческой ферме в Баку в ходе полицейской спецоперации», – написал Аброськин.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии: не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Сейчас, после длительного курса реабилитации, мужчина чувствует себя удовлетворительно, сообщил замглавы Нацполиции.

В 2012 году решением украинского суда мужчина был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Его родные не обнаружены. В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен и сейчас совместно с посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на родину», – отметил Аброськин.

