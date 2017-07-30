В Баку пожарные МЧС пытаются потушить пожар, начавшийся на пустыре в Хатаинском районе (в районе между Новыми и Старыми Гюнешли), сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Пожар вспыхнул в утренние часы и продолжается до сих пор. Сложности в тушении пожара создает сильный ветер.

По наблюдениям корреспондента агентства, пожарные МЧС в настоящее время стремятся не допустить распространения огня на близлежайшие жилые дома.

В МЧС Азербайджана агентству «Интерфакс-Азербайджан» подтвердили наличие пожара в этом регионе. «Пожар возник в результате возгорания травы и бытовых отходов на этой территории. В настоящее время тушение пожара продолжается», — отметили в МЧС.