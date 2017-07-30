В результате тайфуна пострадали 83 человека, еще 40 заблокированы наводнением

На Тайване в воскресенье, 30 июля, в результате тайфуна пострадали несколько десятков человек, прекратили работу государственные учреждения, без электроснабжения остались сотни тысяч домов, сообщает Reuters.

Так, 40 человек оказались заблокированы в южных регионах полуострова из-за наводнения. Более 80 спасателей и трое гражданских получили ранения, пострадавшие госпитализированы.

В столице острова Тайбэе прекращена работа государственных учреждений, изменен график работы метро. Местный авиаперевозчик Eva Airways Corp отменил 42 рейса, их отмена коснется почти десяти тысяч человек.

Тайфун достиг побережья Тайваня в субботу, 29 июля. Скорость ветра достигает почти 119 км/час. Согласно прогнозу метеорологов, его воздействию остров будет подвергаться в течение двух дней.