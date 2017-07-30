Прилететь в Азербайджан Аллу Пугачеву попросил один из организаторов фестиваля «Жара» Эмин Агаларов. Ранее певица рассказывала о своей фобии из-за которой не могла летать на самолетах долгие годы, передвигаясь только с помощью наземного транспорта.

Накануне своего выступления артистка прибыла на место выступления, чтобы проверить звучание и опробовать сцену.

Она спела запланированные песни. Однако после своей репетиции Пугачева села в автомобиль представительского класса и скрылась с глаз публики, не пообщавшись с журналистами. Позже она принесла извинения сообщив, что тяжело больна. В подробности певица не вдавалась.

Источник: inforeactor.ru.