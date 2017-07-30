В МИД Польши заявили, что подробно изложат позицию по поводу претензий Европейской комиссии, которая запустила процедуру ввода санкций из-за судебной реформы в стране. Об этом говорится на сайте польского ведомства, сообщает РБК.

В министерстве иностранных дел отметили, что решения о работе судебных органов остаются в компетенции государств-членов ЕС.

Также МИД Польши заявило, что официальная позиция по поводу претензий Еврокомиссии будет подробно изложена.

Как заявлял первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс, этот закон вызывает беспокойство ЕК, поскольку он устанавливает разный пенсионный возраст для судей-мужчин и женщин, что нарушает договор о ЕС и директиву о гендерном равенстве и трудоустройстве. Кроме того, закон передает министру юстиции полномочия по назначению и смещению судей, а это может подорвать независимость польских судов. По словам Тиммерманса, Варшаве дали месяц на устранение этих нарушений.

Напомним, что 29 июля Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы.