В редакцию «В курсе.ру» обратился обеспокоенный гражданин, который рассказал о том, что нелегального мигранта приставы удерживают уже третий месяц.

— В ЦВСИГ по ул. Ласьвинской, 98д, (Пермь) находится мигрант, который не может третий месяц вернуться домой. Суд постановил его выдворить из страны, и на днях ему сказали, что его отправят на родину, но затем он узнал о том, что будет находиться в России минимум до 14 августа, и попытался свести счеты с жизнью, — рассказал источник.

Кроме того, очевидец рассказал, что ни миграционная служба, ни приставы не отправляют большинство мигрантов по неизвестным причинам, затягивая процесс до полугода.

В УФССП подтвердили попытку мигранта из Азербайджана наложить на себя руки.

«Иностранный гражданин Республики Азербайджан совершил попытку суицида. ЦВСИГ, где он содержится, является подразделением ГУВД по Пермскому краю, которое несет ответственность за безопасность содержащихся там граждан. В отношении лица от 27 июля возбужденно исполнительное производство о принудительном выдворении из страны. В настоящее время материал проверки находится в производстве ОД ОП № 3 УМВД России по Перми. Срок принятия решения по материалу — 28.08.2017 г.», — сообщили «В курсе.ру» в ведомстве.