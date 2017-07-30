По словам Абдулатипова, Азербайджан является главным торговым и стратегическим партнером Дагестана. На долю соседнего государства приходится не менее 30 процентов внешнеторгового оборота РД. Между регионами осуществляется экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции, действуют соглашения в области туризма, налажены связи в других социальных и экономических сферах. Тесное взаимодействие объясняется как соседским географическим положением, так и крепкими, сложившимися очень давно историко-культурными связями.

Сегодня в Азербайджане проживает более 240000 этнических дагестанцев. В свою очередь на территории Дагестана проживают 140000 азербайджанцев.

Между отдельными районами регионов установлены побратимские отношения.