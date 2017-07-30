Бывший президент Грузии и экс- губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства мошенническим путем. По его словам, он не подписывал документы, на основании которых было принято решение в отношении него.

«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи администрации президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он также потребовал проведения «немедленной графической экспертизы» и опубликовал фотографию своей подлинной подписи.

«Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!» — добавил Саакашвили.

Напомним, о лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Государственная миграционная служба сообщила, что тот указал в анкете ложные данные о себе.