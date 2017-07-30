«На днях в Страсбурге, в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы я выступил на мероприятии, посвященном Алексею Пичугину — политическому заключенному, вот уже 14 лет отбывающему пожизненный срок в одной из самых суровых российских тюрем».

Об этом пишет на сайте kasparov.ru Гарри Каспаров.

«Пичугин фактически является сегодня заложником путинского режима, а вынесенный ему неправосудный приговор стал показательной расправой за отказ дать ложные показания против Михаила Ходорковского.

Европейский суд по правам человека уже дважды выносил постановления, указывающие на грубейшие нарушения в ходе судебного разбирательства по делу Пичугина, однако Россия демонстративно игнорирует эти судебные акты, несмотря на взятые на себя при вступлении в Совет Европы обязательства», — продолжил он.

«Очевидно, что дальнейшее присутствие цинично игнорирующей основополагающие принципы международного права путинской России в Совете Европы бросает тень на европейские институты. Пришла пора европейским лидерам перестать закрывать глаза на бесстыдное игнорирование российскими властями актов Европейского суда по правам человека и применить необходимые меры принуждения, вплоть до исключения Российской Федерации из Совета Европы», — подытожил Каспаров.