Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им заработать сотни миллиардов долларов за год на торговле, но они ничего не делают для нас с Северной Кореей, а только говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему», – написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Китай поддержал США и пригрозил Пхеньяну санкциями в случае проведения ядерных испытаний.