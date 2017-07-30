Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им заработать сотни миллиардов долларов за год на торговле, но они ничего не делают для нас с Северной Кореей, а только говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему», – написал американский президент.
Ранее сообщалось, что Китай поддержал
США и пригрозил Пхеньяну санкциями в случае проведения ядерных испытаний.
По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Китай об этом официально уведомил власти Северной Кореи.
«Китайские коллеги сообщили нам, что они уведомили северокорейский режим о том, что если они проведут ядерные испытания, то Китай введет собственные санкции. Таким образом, думаю, Китай демонстрирует, что хочет работать с нами», — заявил Тиллерсон.