В ночь на 30-е июля и в утренние часы села Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, село Кёхнегышлаг Агстафинского района и село Гаралар Товузского района подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны вооруженных сил Армении. Нанесен ущерб гражданским объектам, посевным участкам и личному хозяйству населения.

Как сообщает сайт Минобороны, при пресечении огня противника погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджанской Республики, лейтенант Акберли Гусейн Закир оглы.

Руководство Министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким шехида.

В настоящее время подразделения ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку по всей протяженности линии фронта.

Министерство обороны еще раз заявляет, что Вооруженными силами Азербайджана будут приняты более жесткие ответные меры против этой провокации противника.