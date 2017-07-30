Заседание Совбеза ООН, связанное с ракетными запусками КНДР, США намерены собрать в понедельник, 31 июля, формальный запрос на него пока не был сделан, сообщает канал CBS News.

США намерены созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетными испытаниями КНДР. Об этом CBS News сообщили дипломаты, знакомые с ситуацией.

Заседание намерены собрать в понедельник, 31 июля, формальный запрос на него пока не был сделан.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила каналу, что США не созывали заседания.

В 2017 году КНДР провела несколько запусков баллистических ракет. Северокорейский лидер Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что страна будет наращивать ударный ядерный потенциал для атак на американские цели.

3 июня члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР.

28 июля КНДР провела запуск баллистической ракеты из северной провинции Янган. США и Южная Корея в ответ провели совместные учебные пуски с применением ракет ATACMS и «Хенму-2».

29 июля в КНДР сообщили, что запуск 28 июля стал вторым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».