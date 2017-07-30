Жены мировых политиков известны своим творчеством в области литературы, музыки, кино и во многом другом Недавно бывшая жена Франсуа Олланда журналистка Валери Триервейлер представила миру свою очередную книгу.

Бывшая первая леди Франции выпустила роман под названием «Секрет Адели». Книга рассказывает о судьбе музы Густава Климта – Адели Бауэр-Блох, которую художник изобразил на своем знаменитом полотне Австрийская Мона Лиза, или Золотая Адель.

Для репортера журнала Paris Match и телеведущей политических ток-шоу Валери Триервейлер это не первый опыт в роли писателя. Ранее Триервейлер выпустила мемуары Благодарю за этот миг, где подробно рассказала о своей жизни в Елисейском дворце во время президентства Франсуа Олланда. Книга стала бестселлером во Франции.

Своим творчеством в области литературы, музыки, кино и во многом другом известны и другие жены мировых политиков. NV Style вспомнить пять жен политических деятелей, которые пишут, поют и всячески креативят.

Грейс Келли

Грейс Келли – известная американская актриса, а также супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако и мать ныне правящего князя Альбера II. На счету Келли более 20 фильмов, Оскар за лучшую женскую роль (фильм Деревенская девушка) и статус самой кассовой актрисы своего времени. Грейс Келли работала фотомоделью, снималась в фильмах Альфреда Хичкока и коллекционировала ювелирные украшения.

Грейс Келли мечтала стать великой киноактрисой, однако, став княгиней Монако, ей пришлось отказаться от работы в Голливуде, а просмотр фильмов с ее участием в княжестве был запрещен. О жизни княгини Монако было снято несколько фильмов, Грейс Келли были посвящены песни.

Элизабет Тейлор

«Королева Голливуда» англо-американская актриса Элизабет Тейлор в течение нескольких лет была замужем за американским политиком, сенатором США от штата Вирджиния Джоном Уорнером. Уорнер был шестым мужем Тейлор, вместе пара прожила пять лет.

Элизабет Тейлор была трижды удостоена премии Оскар, снялась с более 60 фильмах вошла в список величайших звезд кино.

Нэнси Рейган



Рональд и Нэнси Рейган. Фото: BBC

Нэнси Рейган – супруга 40-го президента США Рональда Рейгана. Решив пойти по стопам матери, Нэнси выбрала карьеру профессиональной актрисы. Под псевдонимом Нэнси Дэвис бывшая первая леди США снялась в 11 фильмах. Со своим супругом Рональдом Рейганом Нэнси познакомилась в рамках работы. Рональд Рейган тогда был президентом гильдии актеров.

Будучи первой леди Калифорнии, а затем первой леди США, Нэнси Рейган контролировала многие процессы политической деятельности мужа и возглавляла кампанию по борьбе с наркотиками. В 1989 году Нэнси Рейган основала благотворительный фонд собственного имени.

Карла Бруни-Саркози

Бывшая первая леди Франции, супруга Николя Саркози Карла Бруни-Саркози совмещает в себе роли модели, композитора, поэтессы и певицы. Свой первый диск Бруни-Саркози выпустила в 2003 году, за пять лет до брака с Николя Саркози. Песни Карлы неоднократно занимали первые места в чартах, а музыкальные альбомы расходились многотысячными тиражами.

Софи Грегуар-Трюдо

Обаятельный премьер-министр Канады Джастин Трюдо очаровал миллионы женщин по всему миру, но сердце самого политика покорила журналистка, телеведущая и фотомодель Софи Грегуар. Раньше Софи работала редактором новостей, а затем стала вести развлекательную программу и другие шоу.

Помимо журналистской карьеры, Софи Грегуар-Трюдо играет на флейте и гитаре, любит экстремальные виды спорта и активно работает в благотворительных организациях.