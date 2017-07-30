В Стамбуле прошла массовая женская акция протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду.

Субботний марш получил название «Не трогай мой образ», сообщает Reuters.

«Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — скандировала толпа.

Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

Участники акции протеста рассказали агентству об участившихся случаях вербальных и физических нападок в отношении женщин за их выбор одежды.