Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко будет в скором времени свергнут. Также он пообещал вернуться на Украину.

Об этом Саакашвили заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2».

«Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… в новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты», — сказал он.

В настоящий момент Саакашвили находится в США. В среду президент Украины подписал указ о лишении бывшего губернатора гражданства.

В эфире «Рустави-2» Саакашвили также заявил, что во время государственного визита Порошенко в Грузию украинский лидер провел тайную встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили, который ранее был премьер-министром страны. По словам экс-президента Грузии, они договорились, что Киеву будут предоставлены сфальсифицированные сведения, которые послужат доказательством обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.