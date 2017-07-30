Китай не принимает никаких активных мер во взаимодействии с США для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.

Как передает ТАСС, такое обвинение выдвинул в субботу в адрес официального Пекина президент США Дональд Трамп.

«Я чрезвычайно разочарован в Китае», — подчеркнул американский лидер, оставивший серию записей на эту тему в Twitter. «Наши прежние глупые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на двусторонней торговле. Однако китайские руководители ничего не делают для нас, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!» — написал Трамп.