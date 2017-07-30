Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отправится 5 августа с визитом в Тегеран.

Как передает «Интерфакс», глава дипломатии ЕС совершит этот визит в качестве председателя Объединенной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

По этому случаю она проведет двусторонние встречи с иранскими официальными лицами для обзора хода выполнения соглашения по ядерной программе и обсуждения вопросов двусторонней и региональной значимости.