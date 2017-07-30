«Барселона» победила «Реал» со счетом 3:2 в матче Международного кубка чемпионов по футболу.

Как передает АПА, встреча предсезонного товарищеского турнира прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США).

В составе каталонцев мячи забили Лионель Месси (3-я минута), Иван Ракитич (7) и Жерар Пике (50). У мадридцев отличились Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).

На матче присутствовали 65 тыс. зрителей. При этом самые дешевые билеты на матч стоили $170, а самые дорогие — около $10 тысяч.