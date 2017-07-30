Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в начале августа отправится в Иран на инаугурацию избранного президента Хасана Рухани.

«Я планирую в ближайшее время, уже через неделю встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном. Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Рухани в Тегеране», — сказал Рогозин в субботу в интервью телеканалу «Россия-24».

Как передает Интерфакс, он заявил, что на полях мероприятий в Тегеране проведет серьезный разговор с Додоном. «Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить диалог», — сказал вице-премьер. Вице-премьер РФ сообщил, что уже обсудил с президентом Молдавии ситуацию с сорванным визитом. «Он, кстати, позвонил мне в самолет, он был в бешенстве. Расценивает как провокацию против него», — сказал Рогозин. Он сообщил, что у него также запланирована отдельная встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. «Красносельский также будет у меня на следующей неделе», — сказал вице-премьер.