В посольстве России США с недоумением встретили заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о принятом Конгрессом законопроекте, предполагающего новые антироссийские санкции. Тиллерсон ранее сообщил, что решение американских властей «выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений».

«Заявление госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения», — отметили в пресс-службе посольства, передает News.ru.com.

Так также подчеркнули, что «в Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений».

В заявлении Тиллерсона говорилось: «Мы надеемся, что сотрудничество между нашими двумя странами по крупнейшим мировым вопросам продолжится, и необходимости в этих санкциях не будет. Мы будем тесно работать с друзьями и союзниками, чтобы гарантировать, что наши сигналы России, Ирану и Северной Корее понимаются ясно».