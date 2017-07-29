Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Украинской правде» заявил, что нынешним правительством Украины все еще управляет Арсений Яценюк, несмотря на то, что больше не является премьером страны.

«Я сознательно все делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца — до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошел олигархический договорняк», — отметил он.

Как передает Rambler news, по словам Саакашвили, в результате прихода Владимира Гройсмана на пост премьера получилось «самое уродливое правительство в истории Украины».

«Группировка Яценюка получила компенсацию за то, что премьером теперь стал Гройсман, который, кстати, постоянно советуется с Яценюком», — подчеркнул экс-глава Одесской области.

Саакашвили подчеркнул, что реально управляет правительством именно Яценюк, отметив, что такой кабмин «абсолютно недееспособен».

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.

В настоящее время Саакашвили находится в США. Он заявил, что намерен обратиться в административный суд с целью обжаловать решение.