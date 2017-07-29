Арабские жители южного предместья Тель-Авива Яффо устроили уличные протесты, передает Газета.ру.

Такие действия последовали после того, как полицейские застрелили их земляка в ходе погони за подозреваемыми в преступлении.

Десятки протестующих подожгли шины и мусорные контейнеры, вступали в потасовки с полицией, разбили стекла в патрульной машине.

Также они прошли маршем по одной из центральных улиц Яффо, кидаясь камнями в правоохранителей.

Как сообщила полиция Израиля в своем твиттере, «группа молодых людей вступила в столкновения с силами полиции, швыряя в них камни».

По данным пресс-службы правоохранителей, трое человек были задержаны по подозрению в участии в беспорядках.