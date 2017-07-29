Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса «Полевая кухня» на Армейских международных играх-2017, передает РИА Новости.

«Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров — рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю», — сообщили в военном ведомстве.