В Грузию прибыла очередная партия американской военной техники, которая примет участие в международных военных учениях НАТО Достойный партнер-2017 (Noble Partner-2017). Об этом сообщает Грузия Online.

Так, в портовой город Поти прибыла вторая партия бронемашин Страйкер. За разгрузкой американской военной техники следил заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава.

Кроме того, на военном аэродроме в Алексеевке близ Тбилиси встречали участников учений – военнослужащих Европейского командования армии США.

Отмечено, что в учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.