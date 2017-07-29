В Габале при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, поддержке Министерства культуры и Туризма и «Gilan Holding» проводится IX Международный музыкальный фестиваль.

Как сообщает АПА, в соответствии с программой 29 июля в камерном зале конгресс-центра Гейдара Алиева состоялся концерт с участием известных молодых пианистов и музыкантов Азербайджана. На концерте выступили студенты Бакинской музыкальной академии Зулейха Усубова (пианино), Шейда Алескерова (флейта), Джамиля Аскерзаде (виолончель), Айтен Ибрагимова (виолончель), Нармин Рзаева (пианино), Махир Тагизаде (баритон), Илаха Садыгзаде (пианино).

Выступление молодых челнов кларнетного квартета «Clarte», созданного в 2016 году по инициативе народного артиста Шукюра Самедова, Анара Мамедова, Мамеда Раджабли, Эмиля Багирова, Шарифа Багирова также вызвал большой интерес.

Отметим, в Международном музыкальном фестивале, который продлится до 3 августа, примут участие всемирно известные дирижеры, выдающиеся музыканты, художественные коллективы, солисты из России, Израиля, США, Италии, Литвы, Словении.