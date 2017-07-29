В Египте уголовный суд вынес предварительный смертный приговор 8 подсудимым, обвиняемым в убийстве полицейских в ходе столкновений в Каире в 2013 году.

Как сообщает Associated Press, дело передан Великому муфтию, чтобы тот выразил свое мнение относительно приговоров – формальность в случаях смертной казни. Окончательный приговор по делу будет вынесен 10 октября. По делу на скамье подсудимых оказались 68 человек.

Нападение на полицейских участок в Каире в августе 2013 года произошло после разгона демонстрации сторонников бывшего президента Мохаммада Мурси, в ходе которого погибли около 600 сторонников Мурси. Во время нападения на полицейский участок были убиты 6 полицейских.