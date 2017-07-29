Во время выступления в городе Чинхойи 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что не собирается уходить со своего поста или умирать.

Как сообщает «Газета.ру», он отметил, что не знает никого, кто мог бы заменить его в кресле президента и лучше справился бы с его обязанностями.

Также Мугабе обрадовал своих сторонников тем, что врачи были удивлены его «сильным скелетом» для 93 лет.

Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года, и в настоящий момент доктора пристально следят за его здоровьем.

Ранее представитель президента Джордж Чарамба заявил, что Мугабе не спит на заседаниях и встречах, а лишь защищает свои глаза. Ему по медицинским показаниям противопоказан яркий свет, отметил он.