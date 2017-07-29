Сегодня вечером в российском городе Комсомольск-на-Амуре начался пожар на военных складах, где хранятся снаряды, передает «Корреспондент».

«На место происшествия стянуты все пожарные подразделения города. Официальной информации пока нет, но, по словам диспетчеров, приступить к тушению пожара огнеборцы пока не могут, так как «боеприпасы летят в разные стороны, ждем оцепления с бронетехникой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции перекрыла все дороги. Горят склады боеприпасов Таллиннского полка.

В свою очередь Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что среди основных причин пожара называются неосторожное хранение боеприпасов, а также природные факторы.

«Будут рассмотрены также и другие версии. Окончательно установить причину можно будет лишь после того, как пожар будет потушен, – сказал источник. – Пока из-за угрозы жизни военнослужащих подойти к месту пожара для его тушения практически невозможно».