Максим Галкин совместно с Филиппом Киркоровым снял юмористическое видео, которое посвятил имиджу поп-короля.

Как передает informing.ru, во время съемки Филипп Бедросовича похвастал своими доходами, благодаря которым он имеет возможность заказывать эксклюзивные наряды у лучших дизайнеров в мире.

Максим Галкин продолжает снимать забавные ролики для своего Инстаграма. Свое последнее видео юморист посвятил бывшему мужу Аллы Пугачевой Филиппу Киркорову, который лично сыграл главную роль в ролике. Предметом обсуждений артистов стал «сногсшибательный лук» поп-короля.

Для поездки в Баку Филипп Бедросович выбрал эпатажный образ, состоящий из вещей одной расцветки: легкие штаны, рюкзак и эспадрильи. Юморист изобразил из себя необразованного в сфере моды человека и поинтересовался у певца, как тому удалось найти одинаковые по расцветке вещи.

«Я неплохо заработал на шоу «Я» и Стефано Габбана создал для меня капсульную коллекцию», — похвастал в ответ Киркоров.

Галкин решил переспросить собеседника о «капсуле», в ответ на что Филипп Бедросович пояснил, что это эксклюзивная коллекция одежды, созданная для него одного.

Ролик настоящий и бывший муж примадонны выложили на своих страницах в Инстаграме. Поклонники обоих артистов от души посмеялись над этой постановкой.