В Москве пьяный узбек на спор спрыгнул с моста

На юге Москвы пьяный мужчина на спор спрыгнул с моста в Борисовский пруд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как отмечается, инцидент произошел в 400 м от поисково-спасательной станции «Борисовская».

«В 16.04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в департаменте.

Сам мужчина сообщил, что прыгнул с моста, поспорив с друзьями. В ведомстве добавили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.