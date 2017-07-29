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В Москве пьяный узбек на спор спрыгнул с моста

На юге Москвы пьяный мужчина на спор спрыгнул с моста в Борисовский пруд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как отмечается, инцидент произошел в 400 м от поисково-спасательной станции «Борисовская».

«В 16.04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в департаменте.

Сам мужчина сообщил, что прыгнул с моста, поспорив с друзьями. В ведомстве добавили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Дата: 2017/07/29 21:02

Раздел: Бывший СССР

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