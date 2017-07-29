Известный азербайджанский актер Гурбан Исмаилов за роль в художественном фильме «Nar bağı» («Гранатовый сад») удостоен награды 13-го Международного кинофестиваля «Евразия» в номинации «Лучшая мужская роль», сообщили Trend в киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Фильм «Nar bağı» также удостоен «Специального приза жюри» и «Специального упоминания» со стороны Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).

Напомним, что азербайджанский фильм был представлен в основной конкурсной программе фестиваля, который состоялся 22-28 июля в городе Астана (Казахстан).

Кинокартина совместного производства киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании «Buta Film» снята при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Режиссер-постановщик фильма «Nar bağı» — Ильгар Наджаф, авторы сценария — Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик — Айхан Салар, художник-постановщик — Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер — Акиф Алиев, продюсеры — Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Международный кинофестиваль Евразия – крупнейший кинофорум в Центральной Азии. Основными задачами фестиваля являются поддержка киноиндустрии в Казахстане, повышение интереса к киноискусству у зрителей всех возрастных категорий и создание платформы для плодотворного сотрудничества между Азией и Европой.