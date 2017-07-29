Тегеран осуждает враждебные действия со стороны США, заявил в субботу представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

По его словам, Иран намерен продолжить разработку своей ракетной программы.

Иран в четверг провел успешный запуск ракеты-носителя «Симорг» для вывода спутников на орбиту. США, Великобритания, Германия и Франция осудили действия Ирана, назвав их противоречащими резолюции СБ ООН.

«Мы продолжим развивать ракетную программу, прилагая всевозможные усилия», — сообщил Касеми в интервью телеканалу IRIB.

Он также отметил, что Тегеран считает, что повода для беспокойства в связи с разработкой программы не будет, поскольку программа не направлена против других стран, она необходима, чтобы предостеречь кого-либо от «безрассудных» мыслей об агрессии в отношении Ирана.

Говоря о законопроекте санкций США против Ирана, Касеми отметил, что Тегеран считает подобные действия Вашингтона неприемлемыми и выступил с осуждением враждебных действий со стороны США.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет документ.