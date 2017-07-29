Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал одобрение сенатом конгресса Соединённых Штатов новых антироссийских санкций.

«Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам продолжится и введённые санкции больше не будут необходимы», — говорится в заявлении Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепартамента, передает RT.

Также Тиллерсон отметил, что Вашингтон «будет плотно работать» с «друзьями и партнёрами», чтобы обеспечить, что их «сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят».