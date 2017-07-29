Европейская комиссия (ЕК) запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за ее судебной реформы.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте ЕК.

«Европейская комиссия запустила процедуру по предотвращению нарушений в отношении Польши, направив письмо с официальным уведомлением после публикации в польском официальном журнале Польши закона «Об организации судов ординарной юрисдикции» в пятницу, 28 июля», — говорится в сообщении.

ЕК полагает, что новый закон нарушает законодательство ЕС. Евросоюз дал польским властям один месяц для ответа, после чего ЕК может выпустить мотивированное заключение, которое является вторым шагом процедуры по предотвращению нарушений.

Сенат Польши одобрил закон о реформе Верховного суда 22 июля. Впоследствии президент страны Анджей Дуда объявил о своих планах ветировать этот закон.