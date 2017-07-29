Бывший британский солдат, который участвовал в боях против боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии на стороне курдских формирований, задержан в Турции по обвинению в терроризме, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

По информации издания, 23-летний британец Джо Робинсон был задержан на турецком курорте Дидим вместе с гражданкой Болгарии Мирой Рожкан (Mira Rojkan) и ее матерью.

«Это было ужасно. Они сказали, что кто-то прислал им сообщение, в котором говорилось, что мы террористы и готовимся сделать что-то в Турции. Они не сказали, от кого оно… Они арестовали нас на пляже, пока мы отдыхали с моей матерью», — приводит издание слова Рожкан.

Сообщается, что женщин впоследствии отпустили. По словам турецких властей, сейчас ведется расследование в отношении Робинсона, который подозревается в террористической деятельности, и ему могут быть предъявлены обвинения.

Робинсон был членом курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), отмечает издание. Страница Робинсона в социальной сети Facebook, где, как отмечает газета Guardian, он выкладывал фотографии в курдской военной форме, была заблокирована.

МИД Британии сообщил, что знает о задержании британского гражданина и запросил консульский доступ к нему.

Робинсон в 2012 году служил в Афганистане в составе британских войск. Он присоединился к борьбе против ИГ в 2015 году. Через пять месяцев он вернулся на родину и его арестовали в аэропорту Манчестера по подозрению в преступлениях, связанных с терроризмом. Потом он находился под надзором полиции, но против него не было выдвинуто обвинений. Сам Джонсон заявляет, что «очень горд борьбой с ИГ», отмечает Independent.