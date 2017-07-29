В связи с Днем национального кино, который отмечается в стране 2 августа, Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) предоставил денежные награды группе кинодеятелей, за их многолетнюю плодотворную деятельность в сфере киноискусства, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Награды предоставлены в двух категориях – юбиляры и ветераны кино. Наряду с этим в ближайшее время будет объявлено имя кинодеятеля, который будет удостоен Национальной кинопремии (2000 манатов).

Список юбиляров удостоенных наград СКАР (награда – 450 манатов): народный артист Ялчин Эфендиев (80-летний юбилей), народный художник Рафиг Насиров (70-летний юбилей), заслуженные деятели искусств Рафаэль Гамбаров (70-летний юбилей), Амин Новрузов (70-летний юбилей), Анвер Аблуч (70-летний юбилей).

Список ветеранов кино удостоенных наград СКАР (награда — 200 манатов) – заслуженные работники культуры Нариман Шихалиев, Шахин Галабеков, Лидия Шарковкина, Мирослава Искендерова, Пярвиз Гулиев, Рафига Будаглы, Акиф Рустамов, Владимир Дудниченко, Наталья Шнеер, Огтай Бабазаде.