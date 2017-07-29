Вашингтон выразил Москве протест в связи с принятыми ею в пятницу мерами, которые касались персонала американских дипломатических представительств в России и их объектов.

Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы заявили о своем серьезном разочаровании и выразили протест. Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон провел разговор с министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым, а посол [Джон] Теффт встретился с заместителем министра иностранных дел [Сергеем] Рябковым», — сказала Науэрт.

Во внешнеполитическом ведомстве США отказались разглашать детали нынешней беседы Лаврова и Тиллерсона. «Мы не собираемся обсуждать содержание наших дипломатических разговоров», — заявил ответственный сотрудник ведомства, потребовавший не упоминать его имя.

«Госсекретарь ясно дает понять, что неуклонная деградация не способствует восстановлению отношений между нашими двумя странами», — отметил этот дипломат. «Мы работаем над способами устранения некоторых раздражителей в наших отношениях, чтобы двигаться вперед», — заверил представитель ведомства.