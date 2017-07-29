Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в пятницу неофициальную встречу с дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой, которая является советником главы государства.

Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Это была неофициальная встреча, — сказал собеседник агентства. — Они пообедали вместе». Хак не стал уточнять, о чем говорил Гутерриш с дочерью американского лидера. «Мы не предоставляем отчеты по всем встречам, которые проводит генеральный секретарь», — пояснил он.

В свою очередь представитель американской администрации сообщил ТАСС, что генсек ООН встретился с Иванкой Трамп, чтобы «обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес». Поводом для встречи стал запуск Всемирным банком нового фонда развития женского предпринимательства. Как напомнил собеседник агентства, дочь президента США была одним из инициаторов этого фонда, о создании которого было официально объявлено в начале июля.

Сама Иванка Трамп воздержалась от общения с журналистами.