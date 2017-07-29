Армейские международные игры-2017 (АрМИ-2017) стартуют сегодня в парке Патриот и на полигоне Алабино в Подмосковье, а также в четырех других странах.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

Всего в ходе игр состоятся 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

По информации минобороны России, впервые в рамках АрМИ-2017 одиннадцать конкурсов пройдут на территориях Азербайджана («Кубок моря»), Беларуси («Воин содружества»), Казахстана («Снайперский рубеж», «Мастера артиллерийского огня», «Соревнования расчетов БПЛА») и Китая («Суворовский натиск», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Мастер оружейник», «Чистое небо», «Безопасная среда»).

Морские конкурсы будут проведены в акватория Черного, Каспийского и Японского морей.