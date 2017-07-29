Военный эксперт Павел Фельгенгауэр пояснил, что объединенная группа ВС Армении и России может быть создана в случае угрозы войны – в результате совместного решения президентов обеих стран, но это – не автоматическое решение.

В беседе с 1in.am эксперт рассказал, что из себя представляет объединенная армяно-российская войсковая группировка, может ли она вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном:

«Во-первых, если вы внимательно прочтете текст соглашения, то увидите, что никакой войсковой группировки в действительности не существует. Принято решение о том, что такая группа может быть создана во время войны или в особый – предвоенный период, но сегодня – в мирных условиях, такой группировки нет. Могут быть некоторая подготовка к тому, чтобы эта группа была создана, если возникнет такая необходимость. Вооруженная группа может быть создана в случае угрозы войны, но может и не быть создана. Она создается не автоматически, а на основании совместного решения президентов Армении и России. Необходим консенсус, необходимо, что оба президента были согласны. Если Россия по какой-то причине не пожелает развертывать такую группу, то она не будет развертывать.

А создаст ли Россия объединенную войсковую группу в случае конфронтации между Арменией и Азербайджаном или возобновления военных действий в Карабахе – я не знаю, сегодня трудно ответить на этот вопрос. Скорей всего – нет. А в случае конфликта с Турцией, скорей всего – да. Но вообще группа российских войск есть в Армении. Она небольшая, но разносторонняя. Будут и совместные учения с армянскими ВС. Таким образом, есть материальные условия для создания этой группы, но это соглашение о создании войсковой группы, которое уже утверждено, носит скорее пропагандистский характер. По сути, она ничего не меняет. Заявили, что уже есть соглашение, согласно которому можно создать объединенную войсковую группу в случае угрозы войны или в случае войны, для этого есть правовые механизмы. И хотя подобная группа в Армении была и раньше – с учетом наличия российской военной базы в Армении. За все эти годы российские военнослужащие проходили подготовку, чтобы в случае конфликта действовать совместно с армянскими ВС. Подобные обязательства в мирное время не действуют, в связи с Карабахом также нет обязательств, следовательно, я считаю, что по большому счету это соглашение было подписано для того, чтобы армяне немножко успокоились.

На вопрос, почему эта войсковая группировка, по всей вероятности, не вмешается в карабахский конфликт, эксперт ответил:

«Я имею в виду, что войсковой группы сегодня не существует. Предположим, если начнется какое-то военное обострение в Карабахе, как это было в апреле 2016 года. В таком случае необходимо совместное решение президентов Армении и России для создания объединенной войсковой группы. Захочет ли Россия создать такую войсковую группу, которая поссорит ее с Азербайджаном? По всей вероятности – нет, потому что Россия с политической точки зрения пытается старается ровные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, так как долгосрочной целью России является усиление влияния во всем Закавказье.

Россия старается не посылать Баку каких-либо негативных мессиджей, показывая, что все это не направлено против Азербайджана. С другой стороны, старается показать Армении, что – да, мы союзники и все здорово. Это соглашение составлено так, что по сути в реальном мире ничего не меняет. В тексте соглашения написано – объединенная войсковая группировка создается в военное время на основании решения двух президентов, а в мирное время ее нет, но ведутся подготовительные работы, чтобы в случае необходимости она была сформирована».