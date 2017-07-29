В ходе проведенных в последние годы исследований на территории Нахчыванской Автономной Республики было выявлено значительное количество новых археологических памятников.

Как передает Sputnik-Азербайджан, об этом говорится на официальном сайте Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По словам заведующего отделом археологии древнего периода Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отделения, руководителя Нахчыванской городской археологической экспедиции, члена-корреспондента НАНА Вели Бахшалиева, часть этих памятников относится к периоду энеолита (медно-каменный век, VI-IV тысячелетия до нашей эры). Ученый сообщил, что результаты радиоуглеродного анализа образцов, взятых в ходе исследований из памятников Учан Агыл и Узуноба, показывают, что они восходят к первой половине V тысячелетия до нашей эры.

Кроме того, в новом поселении, обнаруженном на правом берегу реки Нахчыванчай, была найдена окрашенная керамика, инкрустированная натиском пальцев и ногтей. Новые находки свидетельствуют о существовании носившей общие особенности древней культуры бассейна Урмии и Нахчывана культуры энеолита на Южном Кавказе, Азербайджане.

Ученый также сообщил, что 95% обсидиана, применявшегося в памятниках энеолита в бассейне Урмии (горная порода, состоящая из стекла вулканического происхождения), доставлялось из Суникского месторождения недалеко от Нахчывана: «Исследования памятников энеолита вокруг Кюльтепе показывают, что в Нахчыване использовалось 60% гёйчинского обсидиана, 30% — суникского. Нахчыван являлся важным стратегическим пунктом в обеспечении обсидианом поселений в бассейне Урмии. Картографирование на основе GPS-координат поселений энеолитического периода дает возможность установления древних коммуникационных линий».