Пхеньян объявил о проведении второго успешного запускамежконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что баллистические ракеты КНДР способны достичь любой точки на территории США.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство ЦТАК.

«Мы ясно дали понять, что вся территория США находится в переделах досягаемости [ракет КНДР]», — приводит агентство его слова. Ким Чен Ын также назвал осуществленный в пятницу пуск ракеты «строгим предупреждением для США». Приказ о проведении испытания был отдан им лично 27 июля.

Лидер КНДР также подчеркнул, что ядерная программа КНДР не может быть заменена или свернута.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота — почти 3725 км.