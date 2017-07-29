Президент США Дональд Трамп ознакомился с окончательным вариантом законопроекта, подразумевающим ужесточение санкций против России, который был утвержден обеими палатами Конгресса США, и намерен подписать его.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп ознакомился с ранними версиями законопроекта и вел переговоры относительно его важнейших положений. Сейчас он ознакомился с окончательной версией. Учитывая, что в нем отражено то, о чем он вел дискуссии, он одобряет документ и намерен его подписать», — отмечается в заявлении.

25 июля законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, а 27 июля его утвердил Сенат, не внеся в документ никаких изменений. После подписания Трампом документ официально становится законом.