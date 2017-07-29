В селе Гыпчаг Гахского района в цехе пиломатериалов и в хлеву начался пожар.

Как сообщает Report, сгорели принадлежащие жителю села Роману Асыралы оглу Набиеву цех пиломатериалов общей площадью 128 кв. м., пристроенный здесь же коровий хлев площадью 48 кв.м. и грузовик, припаркованный во дворе цеха.

На место происшествия были привлечены личный состав и три пожарные машины противопожарной части Гахского района. Ввиду сильного возгорания было трудно предотвратить пожар. Во время пожара в цехе никого не было.

По факту в противопожарной части Гахского района проводится расследование.