Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей главной ошибке в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко и назвал его «банальным торгашом».

«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле – зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в АП и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», — рассказал Саакашвили в интервью «Украинской правде».