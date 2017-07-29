Президент США Дональд Трамп назначил министра национальной безопасности Джона Келли новым главой аппарата Белого дома вместо Райнса Прибаса.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер сообщил в пятницу в своем Twitter.

«Я рад сообщить вам, что назначил генерала/министра Джона Келли руководителем аппарата Белого дома. Он прекрасный американец и прекрасный лидер. Джон эффектно выполнял свою работу в министерстве национальной безопасности. Он — настоящая звезда моей администрации», — написал президент.

«Хочу поблагодарить Райнса Прибаса за его службу и преданность своей стране. Мы многого добились вместе, я горжусь им!» — добавил глава государства.

После того, как Джон Келли покинет пост главы министерства нацбезопасности США, выполнять обязанности руководителя ведомства с 31 июля будет замминистра нацбезопасности Элейн Дьюк.

Сам Прибас рассказал The Wall Street Journal (WSJ), что подал в отставку в четверг без лишней огласки. «Я подал в отставку негласно в четверг», — сказал он.